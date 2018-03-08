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В Австрии 23-летний афганец сознался в нападении с ножом на жителей Вены

Происшествия
8 марта, 17:39 дата обновления: 8 марта, 18:30 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 8, марта. /ТАСС

Задержанный сообщил, что совершил преступление, находясь в агрессивном состоянии

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ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Выходец из Афганистана признался в нападении с ножом на четырех жителей Вены. Он утверждал, что сделал это из-за сложной жизненной ситуации, будучи в агрессивном состоянии. Об этом сообщили в четверг в управлении полиции Вены.

"23-летний задержанный сознался во время допроса, что совершил оба нападения с ножом. Он признался, что совершил атаку из-за плохого и агрессивного настроения, сложившейся жизненной ситуации, которая стала причиной для нападения на семью прохожих", - отметили в правоохранительных органах.

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Второе нападение возле Северного железнодорожного вокзала преступник совершил на своего знакомого из-за личной неприязни. Этот знакомый ранее мог быть наркодилером нападавшего, добавили в полиции. "Он напал на молодого человека, потому что считал его ответственным за свою наркотическую зависимость в прошлом", - пояснили стражи порядка.

Мигрант из Афганистана напал на австрийскую семью во 2-м районе Вены, возле станции метро "Нестройплац", в среду вечером. Ранения получили 67-летний мужчина, его 56-летняя супруга и их 17-летняя дочь. Затем нападавший бросился в сторону станции метро "Пратерштерн" у Северного вокзала австрийской столицы и уже там набросился с ножом на 20-летнего выходца из Афганистана. Полиция схватила преступника на месте преступления тем же вечером.

Жизни троих пострадавших ничего не угрожает, один пожилой мужчина находится в тяжелом состоянии.

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