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Французский фрегат перехватил в Индийском океане судно с четырьмя тоннами гашиша

Происшествия
8 марта, 22:35 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 8, марта. /ТАСС

Стоимость такой партии, по сообщениям штаба ВМС Франции, "равна примерно €150 млн"

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ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Фрегат противолодочной борьбы ВМС Франции Jean de Vienne задержал в Индийском океане дау (арабское парусное рыболовецкое судно), на борту которого были обнаружены четыре тонны гашиша. Об этом сообщило в четверг агентство Agence France-Presse (AFP) по данным, полученным от штаба ВМС Франции.

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Фрегат действовал в рамках военно-морской группы Task Force 150, являющейся частью совместной международной группировки и выполняющей задачи по борьбе с нелегальными морскими перевозками в этом регионе, в первую очередь перевозками оружия. Подозрительное судно было первоначально замечено в понедельник, 5 марта, в 100 км от берегов Омана патрульным вертолетом, базирующимся на фрегате ВМС Австралии. После этого оно было задержано французским фрегатом, и при его досмотре военные обнаружили 204 упаковки гашиша массой примерно по 20 кг каждая. Как сообщил штаб ВМС Франции, "стоимость такой партии на наркорынке равна примерно €150 млн".

По данным официального представителя французского военно-морского штаба, с начала 2018 года группировка Task Force 150 уже конфисковала 20 тонн гашиша.

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