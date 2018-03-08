Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: причиной взрыва на судне в Мексике 21 февраля была самодельная бомба, а не газ

Происшествия
8 марта, 23:12 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 8, марта. /ТАСС

Остатки устройства обнаружили эксперты-криминалисты, утверждает источник канала Televisa

Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 8 марта. /ТАСС/. Взрыв на туристическом судне в штате Кинтана-Роо (Мексика) 21 февраля не был вызван скоплением газа или неисправностью в машинном отделении. Как рассказали в четверг телеканалу Televisa на условиях конфиденциальности осведомленные источники, на борту парома было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Его остатки эксперты-криминалисты обнаружили в ходе расследования. Согласно информации, предоставленной властями муниципалитета Солидаридад, где произошел инцидент, после взрыва 21 февраля помощь медиков потребовалась 19 мексиканцам и пятерым гражданам США.

Еще одна самодельная бомба была найдена 1 марта на другом судне, также принадлежащем компании бывшего губернатора штата Роберто Борхе. Ее удалось обезвредить, при этом никто не пострадал. После этого посольство США запретило госслужащим этой страны использовать любые туристические суда на маршруте Косумель - Плайя-дель-Кармен до нового уведомления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Мексика
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: Новак обсудил с Шефчовичем планы Украины арестовать активы "Газпрома"
2
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
3
Несколько сенаторов в США призвали к продлению ДСНВ и переговорам с Россией
4
Следствие по делу о крушении Boeing MH17 отказалось комментировать слова экс-главы СБУ
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
7
"Зенит" уступил "Лейпцигу" в юбилейном матче в Лиге Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама