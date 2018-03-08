СМИ: причиной взрыва на судне в Мексике 21 февраля была самодельная бомба, а не газ

МЕХИКО, 8 марта. /ТАСС/. Взрыв на туристическом судне в штате Кинтана-Роо (Мексика) 21 февраля не был вызван скоплением газа или неисправностью в машинном отделении. Как рассказали в четверг телеканалу Televisa на условиях конфиденциальности осведомленные источники, на борту парома было приведено в действие самодельное взрывное устройство.

Его остатки эксперты-криминалисты обнаружили в ходе расследования. Согласно информации, предоставленной властями муниципалитета Солидаридад, где произошел инцидент, после взрыва 21 февраля помощь медиков потребовалась 19 мексиканцам и пятерым гражданам США.

Еще одна самодельная бомба была найдена 1 марта на другом судне, также принадлежащем компании бывшего губернатора штата Роберто Борхе. Ее удалось обезвредить, при этом никто не пострадал. После этого посольство США запретило госслужащим этой страны использовать любые туристические суда на маршруте Косумель - Плайя-дель-Кармен до нового уведомления.