СМИ: около 35 тыс. человек остались без света на востоке Канады из-за снегопада

ОТТАВА, 9 марта. /ТАСС/. Порядка 35 тыс. потребителей электроэнергии остались без энергоснабжения в трех провинциях Канады из-за сильного снегопада. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро, в Новой Шотландии, Острове принца Эдуарда и Нью-Брансуике только за сутки может выпасть до 25 см снега. Синоптики прогнозируют, что осадки могут продолжиться до субботы.

Непогода уже стала причиной массовых обрывов линий электропередачи. На данный момент не менее 34,5 тыс. потребителей остались без света только в Новой Шотландии и Нью-Брансуике. Аварийные бригады приступили к восстановлению поврежденных участков, но о сроках завершения работ не сообщается. Снегопад сопровождается сильным ветром, порывы которого местами достигают 90 км/ч (25 м/c).

В четверг в регионе были закрыты многие детские сады и школы. Участились небольшие дорожно-транспортные происшествия. Власти атлантических провинций Канады обратились к жителям региона с просьбой по возможности переждать непогоду дома и не пользоваться личным автотранспортом.