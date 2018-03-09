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Суд в США назначил дату начала разбирательства по делу об убийстве гражданина РФ Зиберова

Происшествия
9 марта, 4:02 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Старт назначен на 7 мая

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ВАШИНГТОН, 9 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Судья окружного суда округа Монтгомери (штат Мэриленд) Дэвид Бойнтон в четверг постановил начать 7 мая разбирательство по трем подозреваемым в убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его одноклассника, 17-летнего Шади Ади Наджара. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела по связям с общественностью аппарата прокурора штата в округе Монтгомери Рамон Корайонофф.

Во время предварительных слушаний "7 мая [было назначено] датой судебного разбирательства по всем трем подсудимым", отметил Корайонофф. В убийстве россиянина и Наджара подозреваются 26-летний Рони Александер Галисиа, 20-летний Роджер Гарсиа и его брат, 24-летний Эдгар Гарсиа Гиона.

В середине января Бойнтон признал друга последнего, 26-летнего Хосе Каналеса Янеса, виновным по всем статьям - совершении убийства первой степени, в сговоре с целью совершения убийства, в использовании огнестрельного оружия при совершении уголовного преступления, а также в совершении вооруженного ограбления.

Следствие придерживается версии, согласно которой нападавшие хотели отомстить Наджару за ограбление, совершенное им в декабре 2016 года. Всем подозреваемым предъявлены обвинения в совершении убийства и сговоре с целью совершения убийства. Свою вину они отрицают.

Зиберов и Наджар были найдены 5 июня прошлого года мертвыми в припаркованном автомобиле на территории округа Монтгомери в предместье столицы США. В них выпустили более 20 пуль. Зиберов окончил школу с отличием и уже был зачислен в университет Мэриленда, где собирался изучать международные отношения. Его убили в канун выпускного вечера, он похоронен в Москве.

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