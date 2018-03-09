В Дагестане мощная лавина нарушила сообщение с 51 населенным пунктом

ТАСС, 9 марта. Лавина отрезала сообщение с 51 населенным пунктом в Тляратинском районе Дагестана, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ.

"В Тляратинском районе произошел сход лавины объемом 2 тыс. кубометров на дорогу "Укал-Уилда" в 6 км от селения Тлярат. Нарушено сообщение с 51 населенным пунктом с населением более 15 тыс. человек. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что в лечебных учреждениях в отрезанных населенных пунктах нет тяжелобольных пациентов, есть запас медикаментов и продовольствия на 14 суток.

"Работы по расчистке автодороги из-за угрозы повторного схода лавины перенесены на 10 марта", - добавили в МЧС.