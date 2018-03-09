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В Петербурге спасли бразильского туриста, попавшего в полынью у Дворцового моста

Происшествия
9 марта, 16:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, марта. /ТАСС

Медицинская помощь молодому человеку не потребовалась

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Гражданина Бразилии, попавшего в полынью при прогулке по льду реки Невы рядом с Дворцовым мостом, вытащили из воды спасатели северо-западного регионального поисково-спасательного отряда (РПСО). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе управления МЧС по Петербургу.

"Сегодня в 14:35 [мск] по адресу: Центральный район, Дворцовый мост, в полынью, образовавшуюся после прохода ледокола "Невская застава", провалился мужчина. Через минуту силами РПСО, которые осуществляли мониторинг ледовой обстановки, пострадавший гражданин Бразилии, 1992 года рождения, был доставлен на берег", - сказала в пресс-службе, добавив, что медицинская помощь бразильскому туристу не потребовалась.

По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Петербурге температура воздуха составляет минус 2-4 градуса. Последние недели в городе была более морозная погода, а прогулки по льду многочисленных петербургских рек стало одним из распространенных развлечений туристов и горожан несмотря на существующий запрет выхода на лед.

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