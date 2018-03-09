FT: Скрипаль продолжал сотрудничать с западными спецслужбами после отъезда из РФ

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль после приезда в Великобританию в 2010 году продолжал снабжать западные спецслужбы информацией. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники в сфере безопасности.

Так, по словам одного из них, Скрипаль по-прежнему представлял интерес "для дружественных иностранных ведомств" после того, как оказался на свободе. "Он был полезен в течение ограниченного времени", - сказал собеседник издания.

В частности, Скрипаль мог оказывать услуги западным спецслужбам, информируя о том, "как они (россияне - прим. ТАСС) просачиваются на Запад, как ведут вербовку, как осуществляют контрразведывательную деятельность". "Это было продолжающееся использование", - отметил еще один источник газеты.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010-м его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Он также утверждал, что Россия занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если выяснится, что Москва причастна к случившемуся со Скрипалем.

Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее в пятницу заявил, что Россия готова помогать в расследовании любого вопроса, в том числе инцидента в Солсбери, при обращении по профессиональным каналам.