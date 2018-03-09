NBC: власти США арестовали у Белого дома мужчину, обвиняемого в нападении на полицейского

НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США, отвечающей за безопасность первых лиц государства, задержали в ночь на пятницу рядом с Белым домом мужчину, его обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщил телеканал NBC.

Инцидент не оказал никакого влияния на работу сотрудников Белого дома. Мужчине также инкриминируется сопротивление при аресте и угрозы физической расправой.

В последнее время рядом с официальной президентской резиденцией имел место целый ряд происшествий. 3 марта житель штата Алабама застрелился рядом с Белым домом. 23 февраля жительница штата Теннесси, предположительно, имеющая проблемы с психикой, находясь за рулем автомобиля, умышленно врезалась в заграждение у здания. У нее имелся при себе пистолет. В обоих случаях никто из официальных лиц не пострадал.