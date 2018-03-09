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AP: пережившему стрельбу во Флориде школьнику угрожают в соцсетях

Происшествия
9 марта, 18:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, марта. /ТАСС

Ранее шериф округа Броуард распорядился организовать патрулирование окрестностей дома 17-летнего Дэвида Хогга

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НЬЮ-ЙОРК, 9 марта. /ТАСС/. Угрозы поступают в адрес школьника, активно выступающего за введение контроля над торговлей оружием после бойни, устроенной в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство The Associated Press.

По данным агентства, мать учащегося в этой школе 17-летнего Дэвида Хогга обратилась на этой неделе в ФБР в связи с тем, что в социальной сети Facebook появляются угрозы в адрес членов ее семьи. Она подчеркнула, что считает эти угрозы серьезными. В феврале она уже обращалась в правоохранительные органы в связи с этим и шериф округа Броуард распорядился об организации патрулирования в окрестностях ее дома.

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Как сообщила телекомпания Fox News, Дэвид Хогг, в частности, выступал с призывами к туристам воздержаться от поездок в штат Флорида до тех пор, пока не будет пересмотрена политика, регулирующая торговлю оружия в штате.

Трагедия в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде, в результате которой погибли 17 человек и 15 получили ранения, разыгралась 14 февраля. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Как отметила телекомпания CNN, бойня во Флориде оказалась на девятом месте в перечне из десяти преступлений с самым большим числом жертв за последние годы в США. На первом месте в этом списке стоит расстрел 64-летним Стивеном Пэддоком на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в октябре 2017 года 58 человек, на 10-м месте - убийство 14 почтовых служащих в Эдмонде (штат Оклахома) в августе 1986 года и теракт в Сан-Бернардино (штат Калифорния) в декабре 2015 года, жертвами которого так же стали 14 человек.

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