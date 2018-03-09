СК проводит проверку по факту гибели двух детей при пожаре в Марий Эл

ТАСС, 9 марта. Следователи проводят проверку по факту гибели двух малолетних детей при пожаре в одной из деревень Марий Эл. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Марий Эл.

"В одной из деревень Медведевского района Республики Марий Эл 9 марта 2018 года по окончании тушения пожара обнаружены тела двух малолетних детей. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственного управления СК РФ по Республике Марий Эл. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказано в сообщении.

По данным МЧС по республике, пожар произошел около 15:20 мск по адресу: Медведевский район, д. Люльпаны, ул. Механизаторов. К тушению привлекалось 22 человека и 6 единиц техники.