Терпящий бедствие на Балтике сухогруз отбуксируют в порт Таллина

ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. /ТАСС/. Сухогруз под флагом Панамы, терпящий бедствие в международных водах Финского залива к западу от острова Суурсаари, будет отбуксирован в порт Таллина. Об этом сообщила в пятницу вечером Пограничная охрана Финляндии.

"Судоходная компания, являющаяся собственником судна, заключила договор о буксировке, корабль будет отбуксирован в Таллин", - сообщила Погранохрана на странице в Twitter.

Сигнал бедствия финские пограничники получили в четверг в 12:41 по местному времени (13:41 мск), их уведомили о том, что в машинное отделение судна, направлявшегося в Санкт-Петербург, поступает вода - ее уровень составил 6 м.

С вечера четверга и до настоящего времени ситуация с судном продолжает оставаться стабильной, экипаж из 22 человек не эвакуировали, воду откачивали с помощью помп. Причины ЧП пока не установлены.