Fox: напавший на американского сенатора Рэнда Пола мужчина признал свою вину

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Человек, напавший на американского сенатора-республиканца Рэнда Пола, признал свою вину на судебном заседании в пятницу в городе Боулинг-Грин (штат Кентукки). Об этом сообщила телекомпания Fox News.

По ее данным, 59-летний Рене Бучер признал вину в нападении на члена Конгресса, которое привело к получению сенатором травм. Дата оглашения приговора назначена на июнь текущего года. Бучеру грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до $250 тыс. Изначально мужчина отказывался признавать свою вину.

Бучер был выпущен на свободу под залог в размере $7,5 тыс.

Сенатор был избит в ноябре прошлого года во дворе своего дома. Бучер, являющийся соседом законодателя, неожиданно напал на него и сломал ему шесть ребер. По данным СМИ, причиной нападения послужил мелкий бытовой конфликт.