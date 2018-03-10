Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Fox: напавший на американского сенатора Рэнда Пола мужчина признал свою вину

Происшествия
10 марта, 1:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что у политика, избитого соседом, сломаны пять ребер

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Человек, напавший на американского сенатора-республиканца Рэнда Пола, признал свою вину на судебном заседании в пятницу в городе Боулинг-Грин (штат Кентукки). Об этом сообщила телекомпания Fox News.

Смотрите также

AP: у американского сенатора Рэнда Пола, избитого соседом, сломаны пять ребер

СМИ: в США полиция арестовала мужчину, напавшего на сенатора Рэнда Пола

Fox: в США совершено нападение на сенатора Рэнда Пола

По ее данным, 59-летний Рене Бучер признал вину в нападении на члена Конгресса, которое привело к получению сенатором травм. Дата оглашения приговора назначена на июнь текущего года. Бучеру грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере до $250 тыс. Изначально мужчина отказывался признавать свою вину.

Бучер был выпущен на свободу под залог в размере $7,5 тыс.

Сенатор был избит в ноябре прошлого года во дворе своего дома. Бучер, являющийся соседом законодателя, неожиданно напал на него и сломал ему шесть ребер. По данным СМИ, причиной нападения послужил мелкий бытовой конфликт.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
3
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
4
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
5
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
6
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
7
Путин: Россия не выдаст США лиц, обвиненных во вмешательстве в выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама