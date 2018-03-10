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Полиции удалось установить личность человека, захватившего заложников в Калифорнии

Происшествия
10 марта, 2:31 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

Шериф округа Напа Джон Робертсон сообщил, что пока не получилось установить контакт со злоумышленником, несмотря на многочисленные попытки

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© AP Photo/Ben Margot

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы установили личность вооруженного мужчины, который в пятницу взял в заложники трех человек в учреждении в городе Йонтвил (штат Калифорния), где проживают престарелые и инвалиды из числа участников войн. Об этом заявил шериф округа Напа Джон Робертсон.

"Мы установили его личность, однако пока не можем обнародовать" эту информацию, указал шериф на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Fox News. По словам Робертсона, полиции пока не удалось установить контакт со злоумышленником, несмотря на многочисленные попытки.

Шериф подтвердил, что мужчина, вооруженный винтовкой, удерживает в заложниках трех человек. Это сотрудники дома для ветеранов. Данных об их состоянии у полиции нет.

Изначально злоумышленник захватил больше заложников, однако впоследствии отпустил несколько человек. По словам Робертсона, угроз для общественности в связи с инцидентом в данный момент нет.

Ранее сообщалось, что недалеко от учреждения для ветеранов в Йонтвиле был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он произвел несколько выстрелов и захватил заложников. В настоящее время центр, в котором проживают более 1 тыс. ветеранов, окружен полицейскими, все входы и выходы из него перекрыты.

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