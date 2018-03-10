Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: три человека, взятые в заложники в Калифорнии, и сам преступник найдены мертвыми

Происшествия
10 марта, 7:04 UTC+3

По данным агентства, все заложники были женщинами

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 10 марта. Три человека, которые были взяты в заложники в городе Йонтвил (штат Калифорния), а также сам злоумышленник найдены мертвыми. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

Смотрите также

Полиции удалось установить личность человека, захватившего заложников в Калифорнии

AP: в Калифорнии неизвестный взял в заложники трех человек в центре для ветеранов

По его информации, все заложники были женщинами. Ранее сообщалось, что речь идет о сотрудниках учреждения.

Как добавляет агентство, преступник являлся участником программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.

Правоохранительные органы смогли установить личность мужчины, однако подробности на это счет не были обнародованы.

Изначально злоумышленник захватил больше заложников, однако впоследствии отпустил несколько человек, передает агентство. По словам шерифа округа Напа Джона Робертсона, угроз для общественности в связи с инцидентом в данный момент нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
2
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
3
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
4
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
5
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
6
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
7
Путин: Россия не выдаст США лиц, обвиненных во вмешательстве в выборы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама