Reuters: три человека, взятые в заложники в Калифорнии, и сам преступник найдены мертвыми

ТАСС, 10 марта. Три человека, которые были взяты в заложники в городе Йонтвил (штат Калифорния), а также сам злоумышленник найдены мертвыми. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

По его информации, все заложники были женщинами. Ранее сообщалось, что речь идет о сотрудниках учреждения.

Как добавляет агентство, преступник являлся участником программы для ветеранов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства.

Правоохранительные органы смогли установить личность мужчины, однако подробности на это счет не были обнародованы.

Изначально злоумышленник захватил больше заложников, однако впоследствии отпустил несколько человек, передает агентство. По словам шерифа округа Напа Джона Робертсона, угроз для общественности в связи с инцидентом в данный момент нет.