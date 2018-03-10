Специалисты ликвидируют нештатную ситуацию на газовом месторождении на Ямале

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты приступили к ликвидации открытого фонтана газа, возникшего на разведочной газовой скважине в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в субботу в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

"Десятого марта в 04:50 [02:50 мск] на скважине №221 начаты подготовительные работы по ликвидации открытого фонтана. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - сообщили в центре.

Нерегулируемый выброс газа без возгорания произошел в пятницу утром в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине №221 Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения. Пострадавших и последствий для потребителей, а также рисков загрязнения окружающей среды не было. После выброса скважина была обесточена, а персонал - эвакуирован на безопасное расстояние.

Инцидент произошел на скважине дочернего зависимого общества "РН-Газ", 100% которого принадлежит "Роснефти". Основные виды деятельности: добыча , подготовка, транспортировка, переработка и реализация природного газа и газового конденсата. Регионы деятельности - ЯНАО, Иркутская область.