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Специалисты ликвидируют нештатную ситуацию на газовом месторождении на Ямале

Происшествия
10 марта, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Нерегулируемый выброс газа без возгорания произошел утром 9 марта на разведочной газовой скважине №221 Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты приступили к ликвидации открытого фонтана газа, возникшего на разведочной газовой скважине в Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в субботу в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго.

"Десятого марта в 04:50 [02:50 мск] на скважине №221 начаты подготовительные работы по ликвидации открытого фонтана. Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - сообщили в центре.

Нерегулируемый выброс газа без возгорания произошел в пятницу утром в Красноселькупском районе на разведочной газовой скважине №221 Новочасельского нефтегазоконденсатного месторождения. Пострадавших и последствий для потребителей, а также рисков загрязнения окружающей среды не было. После выброса скважина была обесточена, а персонал - эвакуирован на безопасное расстояние.

Инцидент произошел на скважине дочернего зависимого общества "РН-Газ", 100% которого принадлежит "Роснефти". Основные виды деятельности: добыча , подготовка, транспортировка, переработка и реализация природного газа и газового конденсата. Регионы деятельности - ЯНАО, Иркутская область.

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