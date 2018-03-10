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В Дагестане возбудили уголовное дело против убийцы сотрудника Росгвардии и местного жителя

Происшествия
10 марта, 10:30 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 10, марта. /ТАСС

В преступлении подозревают сотрудника полиции

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© Александр Щербак/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника Росгвардии и местного жителя, в данном преступлении подозревают полицейского. Об этом ТАСС в субботу сообщил представитель пресс-службы республиканского СУ СКР.

"Дело возбуждено по статьям "Незаконный оборот оружия" и "Убийство двух и более лиц", - сообщил собеседник агентства.

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По версии следствия, 9 марта на окраине села Герга Каякентского района старший сержант полиции в ходе скандала выстрелил в двух человек - сотрудника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Дагестану и жителя Махачкалы. Оба мужчины скончались на месте, стрелявшего задержали.

Ранее МВД по Дагестану заявило, что проводит проверку по факту убийства двух граждан в селе Герга, в совершении которого подозревается полицейский. По информации МВД, подозреваемого уволят, и он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственное руководство понесет строгое дисциплинарное наказание.

По предварительным данным источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, полицейский расправился с двумя мужчинами, поскольку те вымогали у него деньги.

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