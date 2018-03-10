Источник: в результате взрыва газа в Краснодаре пострадали четыре человека

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре. На месте работают бригады скорой помощи, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Здесь работают семь бригад скорой помощи, штаб уже разворачивается. Пока информация о четырех пострадавших, все живы", - пояснил собеседник агентства.

Ранее в субботу источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что после взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре на пятом этаже обрушилась стена. По предварительным данным, под завалом находится ребенок.