Пилот упавшего под Оренбургом мотопараплана погиб

ОРЕНБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Пилот упавшего в Оренбургской области мотопараплана погиб, по факту крушения летательного аппарата организовали доследственную проверку. Об этом сообщает в субботу Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, 10 марта в 09:30 по местному времени (7:30 мск) в районе Сакмарской ТЭЦ в Оренбурге на озере Малахово потерпел крушение мотопараплан. "В ходе полета пилот мотопараплана, мужчина 1983 года рождения, допустил касание корки льда озера, в результате чего летательный аппарат ушел под воду. Пилот погиб на месте", - говорится в сообщении.

По факту крушения специалисты проводят доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.