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Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего грудного ребенка

Происшествия
10 марта, 13:30 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 10, марта. /ТАСС

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье "Убийство"

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ВОЛГОГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в городе Волжском жительницу Волгоградской области, подозреваемую в убийстве своего восьмимесячного ребенка, сообщила в субботу пресс-служба областного главка МВД.

"Полицейскими во дворе одного из домов города Волжского была обнаружена 27-летняя женщина. По словам родственников, еще 1 марта она ушла из дома в городе Фролово вместе со своим малолетним сыном. В ходе выяснения обстоятельств нахождения ее восьмимесячного сына, полицейские установили, что 4 марта женщина, находясь на арендуемой квартире, совершила убийство своего малолетнего сына", - говорится в сообщении.

В ходе разбирательства полицейские установили, что, совершив убийство, женщина выбросила тело младенца в контейнер во дворе дома. В настоящее время ведутся поиски тела.

В отношении женщины возбуждили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

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