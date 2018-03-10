Под Волгоградом задержали женщину, подозреваемую в убийстве своего грудного ребенка

ВОЛГОГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в городе Волжском жительницу Волгоградской области, подозреваемую в убийстве своего восьмимесячного ребенка, сообщила в субботу пресс-служба областного главка МВД.

"Полицейскими во дворе одного из домов города Волжского была обнаружена 27-летняя женщина. По словам родственников, еще 1 марта она ушла из дома в городе Фролово вместе со своим малолетним сыном. В ходе выяснения обстоятельств нахождения ее восьмимесячного сына, полицейские установили, что 4 марта женщина, находясь на арендуемой квартире, совершила убийство своего малолетнего сына", - говорится в сообщении.

В ходе разбирательства полицейские установили, что, совершив убийство, женщина выбросила тело младенца в контейнер во дворе дома. В настоящее время ведутся поиски тела.

В отношении женщины возбуждили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").