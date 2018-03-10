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С жильцами дома в Краснодаре, где взорвался газ, работают психологи

Происшествия
10 марта, 13:15 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, марта. /ТАСС

Власти решают и вопрос с расселением людей, добавил губернатор региона Вениамин Кондратьев

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КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Бригада психологов работает с жильцами дома в Краснодаре, где произошел взрыв бытового газа в субботу. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Источник: в результате взрыва газа в Краснодаре пострадали четыре человека

"С жильцами дома работает бригада психологов. По моему поручению городскими властями создан оперативный штаб, в который вошли представители всех оперативных служб. Сейчас делается все возможное, чтобы максимально помочь пострадавшим. Доставленным в медучреждения людям оказывается вся необходимая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная", - пояснил он.

По его словам, власти сейчас решают и вопрос с расселением людей, при необходимости задействуют гостиничный фонд. "Также необходимо провести анализ состояния дома, чтобы понимать возможность его восстановления", - сказал губернатор.

Как сообщил ранее ТАСС представитель регионального ГУ МЧС, на базе Центра управления кризисными ситуациями ГУ МЧС России по Краснодарскому краю организована горячая линия.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу на пятом этаже жилого дома на ул. Славянской, 75. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей 9 лет и 12 лет. В результате ЧП произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов.

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Темы
Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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