В Краснодаре завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре завершены. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"По предварительной информации, аварийно-спасательные работы завершены, людей под завалами нет", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что спасатели разбирают завалы с помощью тяжелой техники.

"Экскаваторы и прочая тяжелая техника привлечена для разбора завалов после взрыва в жилом доме на улице Славянской", - сказал сотрудник пресс-службы.

Всего в результате взрыва газа в квартире на пятом этаже дома по ул. Славянской в Краснодаре пострадали семь человек, в том числе двое детей. Взрывом повреждены две квартиры, частично обрушились железобетонные конструкции кровли и межэтажные перекрытия, частично повреждено остекление трех квартир и лестничного марша.