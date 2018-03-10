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В Краснодаре завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме

Происшествия
10 марта, 13:19 дата обновления: 10 марта, 14:24 UTC+3

В ГУ МЧС подтвердили, что людей под завалами нет

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© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
© Виолетта Уноньянц/ТАСС
© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
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© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
© Виолетта Уноньянц/ТАСС
© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС
© Ярослав Потапов/пресс-служба администрации Краснодара/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Аварийно-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре завершены. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"По предварительной информации, аварийно-спасательные работы завершены, людей под завалами нет", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что спасатели разбирают завалы с помощью тяжелой техники.

"Экскаваторы и прочая тяжелая техника привлечена для разбора завалов после взрыва в жилом доме на улице Славянской", - сказал сотрудник пресс-службы.

Всего в результате взрыва газа в квартире на пятом этаже дома по ул. Славянской в Краснодаре пострадали семь человек, в том числе двое детей. Взрывом повреждены две квартиры, частично обрушились железобетонные конструкции кровли и межэтажные перекрытия, частично повреждено остекление трех квартир и лестничного марша.

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Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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