СМИ: бывший полковник ГРУ Скрипаль был особо ценным агентом внешней разведки Британии

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Бывший полковник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль был высокооплачиваемым и особо ценным агентом службы внешней разведки Великобритании МИ-6. В течение 10 лет он снабжал ее важной информацией, в том числе передал своим кураторам весь телефонный справочник ГРУ. Об этом в субботу сообщила газета The Times.

Издание со ссылкой на собственный источник в сфере разведки пишет, что изначально Скрипаль попал в поле зрения спецслужб Испании, где он находился в командировке, но затем его вербовкой занималась МИ-6. Будучи офицером ГРУ, в 1995 году он встретился с офицером британской спецслужбы, который выдавал себя за испанского торгового делового партнера. Впоследствии Скрипаль раскрыл информацию, что является полковником ГРУ, о чем уже знали его вербовщики.

Вскоре у него был диагностирован диабет и он вернулся в Москву, однако продолжал регулярно посещать Испанию, чтобы поправить свое здоровье. Во время этих визитов постепенно расширялись его контакты с МИ-6. Скрипаль в 2000 году оставил службу в ГРУ и через своего коллегу по армии получил работу в правительстве Московской области, продолжая предоставлять британской разведке полезную информацию.

Затем МИ-6 по схеме таймшер приобрела ему дом близ Малаги, где проводила с ним встречи продолжительностью по три-четыре часа, за каждую из которых Скрипаль получал около $5-6 тыс. Источник газеты отметил, что первоначально экс-полковника интересовали прежде всего финансы, однако затем важность приобрели и личные мотивы. Однажды, замечает газета, Скрипаль с позывным "Немедленный" запросил срочную встречу в Испании и потребовал $10 тыс. наличными. Офицер МИ-6 с деньгами вылетел туда на следующий же день.

Инцидент со Скрипалем

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в английском Солсбери и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил этот инцидент с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. Джонсон также утверждал, что Россия занимается "враждебной деятельностью", и пригрозил санкциями, если будет обнаружено, что Москва причастна к инциденту со Скрипалем.

В российском МИД на это отреагировали с крайним удивлением, задавшись вопросом, как можно делать какие-то выводы при отсутствии результатов расследования. Министр иностранных дел Сергей Лавров 9 марта заявил, что Россия готова помогать в расследовании любого вопроса, в том числе инцидента в Солсбери, при обращении по профессиональным каналам.