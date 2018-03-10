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Мэр Краснодара не видит необходимости сносить пострадавший от взрыва газа дом

Происшествия
10 марта, 13:52 дата обновления: 10 марта, 14:12 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, марта. /ТАСС

По словам Евгения Первышова, пока планируют расселить подъезд, где произошел взрыв

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КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил в субботу журналистам, что пока не видит необходимости сносить краснодарскую пятиэтажку, пострадавшую в результате взрыва газа.

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"Пока хотим расселить четвертый подъезд, наиболее пострадавший. По несущим конструкциям пока не видим серьезных разрушений. <...> Я не вижу необходимости сноса всего дома", - сказал мэр.

Глава города добавил, что жильцы дома смогут попасть в квартиры и забрать вещи после получения предварительных заключений о состоянии здания.

"Сейчас приехала группа <...> экспертов, которые должны обследовать пострадавший четвертый подъезд и дать предварительное заключение в части возможных работ по восстановлению, технические заключения. Мы сейчас от них получим заключение, они пройдут еще и 1, 2, 3 подъезды. Как только будет положительное решение, начнем запускать по подъездам [жильцов], чтобы <...> могли взять вещи и документы. <…> Будем пускать именно по подъездам, собрали жильцов 1 подъезда, за каждой семьей закрепили сотрудника МЧС", - сказал он.

По его словам, сейчас на месте ЧП работают все службы, выясняют возможность дальнейшей эксплуатации.

"Параллельно работает каждая служба, горгаз, электросети, водоканал, чтобы от них получить заключение о возможной эксплуатации 1, 2, 3 подъезда независимо от 4 подъезда. Работы по газоснабжению пока откладываются на неопределенный срок, потому что нет заключения по 4 подъезду, где произошли порывы, пошли на меры, чтобы отрезать дом от газоснабжения. 1, 2, 3 подъезд - если получим заключение о возможности эксплуатации, то тепло будет, вода будет, свет будет, все за исключением только газа", - добавил он.

Как сообщил ТАСС советник мэра Владимир Вербицкий, всех эвакуированных жильцов дома разместят в гостинице "Кавказ". "Все оцеплено сотрудниками полиции, МЧС, казаками. Чай, горячие обеды [раздают жильцам пострадавшего дома] сейчас в школе №16", - пояснил он.

В региональном ГУ МЧС агентству рассказали, что при обследовании здания используют беспилотный летательный аппарат. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России, из Ростова-на-Дону в Краснодар также направили специальный мобильный диагностический комплекс "Стрела" для обследования пострадавшего дома.

По предварительным данным, под завалами нет людей, но спасатели продолжают работать на месте ЧП.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в субботу на пятом этаже жилого дома на ул. Славянской, 75. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе двое детей. Медики оценивают состояние одного мужчины как тяжелое. Хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил 90% ожогов тела.

В результате ЧП частично обрушились внешняя стена одной из квартир и три балкона.

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Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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