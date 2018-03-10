Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Краснодаре

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку после взрыва бытового газа в жилом доме в Краснодаре. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Прокуратурой проводится проверка", - сказал представитель надзорного ведомства.

В результате взрыва, прогремевшего в квартире на пятом этаже жилого дома на ул. Славянской, 75, пострадали семь человек, в том числе дети 9 и 12 лет.

В результате ЧП частично обрушились внешняя стена одной из квартир и тр балкона. Аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершились.

Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту произошедшего по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). По предварительным данным, утечка газа стала причиной взрыва.