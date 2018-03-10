Взрыв газа повредил несколько квартир дома в Краснодаре, семь человек попали в больницу

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в пятиэтажном доме в Краснодаре - пострадали семь человек, в том числе двое детей, они находятся в реанимации. Взрывом повреждено несколько квартир. Предварительной причиной взрыва называют утечку бытового газа в квартире жильца, который злоупотреблял алкоголем.

Взрыв газа

Информация о взрыве и обрушении внешней стены в жилом пятиэтажном доме № 75 по улице Славянской в Краснодаре поступила в субботу около 10:20 мск. "Возгорания не последовало. Но после хлопка образовались завалы на пятом этаже", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

По словам очевидцев, обломки строительных конструкций разметало на десятки метров. "В этот момент мы были дома, услышали взрыв, весь дом просто подпрыгнул. Через секунду весь двор заволокло пеленой - известка, штукатурка, из окон ничего не было видно", - рассказала ТАСС одна из жительниц дома.

По данным МЧС, эпицентр взрыва находился на пятом этаже. В результате пострадали как минимум три квартиры, одна из которых полностью уничтожена. Кроме того, как сказали в Южном региональном центре МЧС, произошло частичное обрушение стены четвертого и пятого этажа и трех балконов, повреждена часть кровли, а также лестничный марш между четвертым и пятым этажами.

Дом оцеплен сотрудниками полиции и МЧС, казаками. В настоящее время разбор завалов продолжается. Для работы на месте происшествия от различных ведомств привлечены более 170 человек и более 60 единиц техники.

Дети в реанимации

По последним данным, после взрыва помощь медиков понадобилась пяти взрослым и двум детям - 9 и 12 лет.

"Пострадал хозяин квартиры, был в состоянии алкогольного опьянения. [Он находится] в больнице, 90% ожогов кожи. Пострадала семья соседей - двое детей и двое взрослых", - сообщил ТАСС советник мэра Владимир Вербицкий.

По его словам, из пяти взрослых троим госпитализация не потребовалась. Помощь авиации МЧС для эвакуации пострадавших в другие клиники из краснодарских больниц не требуется.

Как уточнили ТАСС в детской краевой больнице, пострадавшие дети находятся в реанимации. По информации мэра Евгения Первышова, возглавлявшего оперативный штаб на месте ЧП, их жизни ничего не угрожает.

Будущее дома

Как сообщили в МЧС, из пятиэтажки, где произошел взрыв, эвакуированы 30 человек. Для них и жителей соседних домов, где отключены газ и электричество, открыт пункт временного размещения в расположенной неподалеку школе, в котором они могут получить горячие чай и обед. Там же работают психологи. "Все эвакуированные будут размещены в гостинице "Кавказ", - добавил Вербицкий.

Решать судьбу дома будут после того, как его осмотрят эксперты. В частности, МЧС обследует дом с помощью беспилотного летательного аппарата. Также будет использован специальный мобильный диагностический комплекс "Стрела", который направлен в Краснодар из Ростова-на-Дону.

"Пока хотим расселить четвертый подъезд, наиболее пострадавший. По несущим конструкциям пока не видим серьезных разрушений... Сейчас приедут эксперты, будем оценивать состояние и тогда уже принимать решение. Я не вижу необходимости сноса всего дома", - сказал мэр журналистам.

Также он сообщил, что около пострадавшего дома организована охрана. "Круглосуточное дежурство полиции и казачьей дружины [будет обеспечено], практика такая существует... Будут находиться на входе в подъезд, по периметру. Никаких посторонних проникать в данный [четвертый пострадавший] подъезд не будет", - сказал он.

Хозяин был пьян

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ст. 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). Прокуратура проводит проверку.

Советник мэра Вербицкий рассказал ТАСС, что на момент взрыва владелец квартиры, где произошел хлопок, был нетрезв. "Есть сейчас два факта: хозяин, который был в нетрезвом состоянии, и взрыв бытового газа. Как он произошел, установят эксперты", - добавил он.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина вел маргинальный образ жизни.

Другой источник отметил, что по предварительным данным, в квартире на пятом этаже была утечка газа, которая и привела к взрыву. Представитель следственного управления СК РФ по региону подтвердила, что следствие рассматривает этот вариант в качестве возможной причины взрыва. "Но это только предварительные данные", - подчеркнула собеседница.