В Карачаево-Черкесии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами

МАХАЧКАЛА, 10 марта. /ТАСС/. Тайник с автоматом, карабином, патронами и гранатами обнаружили в Карачаево-Черкесии, сообщили в субботу в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

"Сотрудниками правоохранительных органов на возмездной основе была получена информация о тайнике с оружием и боеприпасами... Указанный тайник был обнаружен сотрудниками МВД и УФСБ по КЧР в скальном массиве южнее станицы Красногорская", - сказал представитель МВД.

По его словам, в углублении скалы обнаружили и изъяли автомат Калашникова, карабин Мосина, две гранаты Ф-1 с запалами, магазин к автомату Калашникова, 70 винтовочных патронов калибра 7,62 мм, 68 автоматных патронов калибра 7,62 мм, 45 автоматных патронов калибра 5,45 мм, а также предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, и четыре охотничьих патрона.

"По словам ранее судимого жителя города Усть-Джегута, схрон принадлежал ликвидированному в ходе спецоперации в ноябре 2009 года члену НВФ. По данному факту принимается процессуальное решение", - добавил собеседник агентства.