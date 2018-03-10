Три подъезда дома в Краснодаре, где взорвался газ, безопасны для проживания

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Три из четырех подъездов дома в Краснодаре, где взорвался бытовой газ, признали безопасными для проживания.

Об этом в субботу сообщил во время встречи с жильцами глава города Евгений Первышов.

"По заключению экспертов, которые к настоящему моменты проверили все коммуникации дома, в трех из четырех подъездов нарушений конструкций и коммуникаций нет. <...> Квартиры [в них] пригодны для проживания, поэтому жильцы этих подъездов в ближайшее время вернутся домой", - сказал он, добавив, что уже в ближайшее время жильцов запустят в квартиры.

По его словам, в ближайшее время в этих трех подъездах восстановят электро- и водоснабжение, а также - газоснабжение. Теплоснабжение не отключали.

Глава города добавил, что разбор завалов в пострадавшем подъезде продолжат в воскресенье, так как работать в сумерках опасно.

"Сейчас уже подходим к вечернему времени, и чтобы технику безопасности соблюдать, не будем [сегодня] приступать к разбору серьезных завалов, которые там существуют: там перекрытия пробиты, не будем сегодня приступать к разбору завалов. Там понадобится два больших крана, эти работы мы оставляем до утра", - сказал мэр.

Он уточнил, что жители могут переночевать в гостинице. Подъезд возьмут под охрану. В отличие от остальной части дома снабжение этих квартир газом, водой и электричеством пока не возобновляли.

Как сообщил ТАСС советник мэра Владимир Вербицкий, на территории пострадавшего дома ввели режим чрезвычайной ситуации, что позволяет оплачивать работы по ликвидации последствий аварии.