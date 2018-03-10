Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три подъезда дома в Краснодаре, где взорвался газ, безопасны для проживания

Происшествия
10 марта, 15:56 дата обновления: 10 марта, 16:06 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, марта. /ТАСС

По словам главы города, в ближайшее время в этой части дома восстановят электро-, водо- и газоснабжение

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Три из четырех подъездов дома в Краснодаре, где взорвался бытовой газ, признали безопасными для проживания.

Галерея
6 фото

В Краснодаре завершились аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме

Об этом в субботу сообщил во время встречи с жильцами глава города Евгений Первышов.

"По заключению экспертов, которые к настоящему моменты проверили все коммуникации дома, в трех из четырех подъездов нарушений конструкций и коммуникаций нет. <...> Квартиры [в них] пригодны для проживания, поэтому жильцы этих подъездов в ближайшее время вернутся домой", - сказал он, добавив, что уже в ближайшее время жильцов запустят в квартиры.

По его словам, в ближайшее время в этих трех подъездах восстановят электро- и водоснабжение, а также - газоснабжение. Теплоснабжение не отключали.

Глава города добавил, что разбор завалов в пострадавшем подъезде продолжат в воскресенье, так как работать в сумерках опасно.

Смотрите также

Взрыв газа повредил несколько квартир дома в Краснодаре, семь человек попали в больницу

Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в Краснодаре

Мэр Краснодара не видит необходимости сносить пострадавший от взрыва газа дом

"Сейчас уже подходим к вечернему времени, и чтобы технику безопасности соблюдать, не будем [сегодня] приступать к разбору серьезных завалов, которые там существуют: там перекрытия пробиты, не будем сегодня приступать к разбору завалов. Там понадобится два больших крана, эти работы мы оставляем до утра", - сказал мэр.

Он уточнил, что жители могут переночевать в гостинице. Подъезд возьмут под охрану. В отличие от остальной части дома снабжение этих квартир газом, водой и электричеством пока не возобновляли.

Как сообщил ТАСС советник мэра Владимир Вербицкий, на территории пострадавшего дома ввели режим чрезвычайной ситуации, что позволяет оплачивать работы по ликвидации последствий аварии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Медали Паралимпиады-2018 вручены российским биатлонисткам Румянцевой, Милениной и Лысовой
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама