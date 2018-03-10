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Гендиректор Службы государственных доходов Латвии найдена мертвой

Происшествия
10 марта, 16:02 UTC+3 РИГА РИГА 10, марта. /ТАСС

На теле Илзе Цируле нет видимых признаков насильственной смерти, сказали в полиции

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РИГА, 10 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД, налоговая служба) Латвии Илзе Цируле обнаружена мертвой по месту жительства, сообщило в субботу министерство финансов страны.

"Руководитель СГД была профессионалом в своей области, целеустремленной и исполнительной, - говорится в сообщении минфина. - С ноября 2016 года, когда Илзе Цируле возглавила службу, в работе СГД произошли значительные изменения, что подтверждает квалификацию и творческий подход руководителя к работе".

По словам старшего специалиста Земгальского регионального управления полиции Иевы Сиетниеце, тело 53-летней Цируле найдено по месту жительства без видимых признаков насильственной смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Илзе Цируле была замужем, у нее остались двое детей.

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