Спасатели достали тело второго погибшего в результате опрокидывания лодки в Адыгее

МАЙКОП, 10 марта. /ТАСС/. Спасатели подняли со дна Беляевского карьера в Красногвардейском районе Адыгеи тело второго мужчины, который утонул, после того как опрокинулась моторная лодка, в которой он находился, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС России.

8 марта на Беляевском карьере в Адыгее перевернулась моторная лодка с двумя семейными парами. Находясь в открытом водоеме порядка четырех часов, три человека утонули. Спастись удалось только одной молодой женщине. Тело ее 37-летнего мужа было обнаружено спасателями в начале поисковых работ.

"Водолазы подняли на поверхность тело еще одного из троих утонувших - 34-летнего мужчины. Поиски его 31-летней жены продолжаются, мы будем их вести до наступления темноты. Глубина карьера, впадающего в Кубанское водохранилище, достаточно большая - местами до 17 метров", - сказали в поисково-спасательном отряде МЧС.

Сообщение о трагедии поступило в 10:50 в пятницу. В поисках, которые продолжаются уже вторые сутки, задействовано порядка 40 спасателей Адыгеи и Кубани, привлечено 10 единиц техники, добавил собеседник агентства.

По факту гибели трех человек на водоеме проводится доследственная проверка, по результатам будет принято процессуальное решение.