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Полиция назвала имя человека, захватившего трех заложниц в Калифорнии

Происшествия
10 марта, 17:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 10, марта. /ТАСС

Подозреваемый Альберт Вонг был участником программы в доме для ветеранов войн в Йонтвиле

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НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы назвали имя мужчины, который в пятницу захватил заложников в учреждении в городе Йонтвил (штат Калифорния), где проживают престарелые и инвалиды из числа участников войн. Это - 36-летний Альберт Вонг из Сакраменто (штат Калифорния), сообщило в субботу управление шерифа округа Напа.

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"Подозреваемого <...> звали Альберт Вонг, ему было 36 лет. Он ранее был участником программы в доме для ветеранов войн в Йонтвиле", - уточнило управление в Facebook. Оно также опубликовало личные данные трех женщин, которых вооруженный мужчина удерживал в заложниках и которые впоследствии были найдены мертвыми. Это сотрудницы упомянутого учреждения 42, 48 и 29 лет.

Вскрытие тел и экспертиза запланированы на следующую неделю, информировало управление шерифа округа Напа.

Ранее сообщалось, что недалеко от учреждения для ветеранов в Йонтвиле был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он произвел несколько выстрелов и захватил заложников, часть которых позднее отпустил. Приблизительно через восемь часов блюстители порядка смогли проникнуть в помещение, где забаррикадировался вооруженный мужчина с остававшимися в заложниках женщинами, все они были обнаружены мертвыми. Полиция не уточняет пока, обоснована ли версия о том, что злоумышленник убил трех женщин и потом покончил с собой.

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