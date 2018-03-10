На кладбище Солсбери второй день идет следствие в связи с отравлением Скрипаля

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Британские полицейские при поддержке около 200 военных продолжают выяснять обстоятельства отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По данным телеканала Sky News, основные следственные мероприятия проходят в субботу на кладбище города Солсбери, где захоронены жена и сын Скрипаля.

Еще в пятницу над могилами жены Скрипаля Людмилы, умершей в 2012 году, и скончавшегося в 2017 году его сына Александра была установлена палатка, после чего специалисты в костюмах радиационной и химической защиты взяли пробы с места захоронения. Схожая картина наблюдается на кладбище и в данный момент: часть его территории оцеплена военными и полицией, а на месте захоронения родственников Скрипаля работают люди в противогазах и серебристых костюмах химзащиты.

В Скотленд-Ярде тем временем отметили, что не обращались за выдачей лицензии на эксгумацию тел, которую, в свою очередь, предоставляет по официальному запросу министерство юстиции.

Как утверждается, яд мог попасть в организм Скрипаля и его дочери за несколько часов до того, как их нашли на скамейке перед торговым центром. При этом полицейский Ник Бэйли посещал дом бывшего полковника ГРУ после того, как тот был обнаружен вместе с дочерью в бессознательном состоянии. В этой связи следствие сейчас выясняет, пострадал ли полицейский в результате посещения дома жертв или из-за контакта с ними и окружавшими их предметами на месте их обнаружения.

В 2004 году Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010-м его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества, были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд в этой связи проведет в субботу (в 18:00 мск) второе по счету заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA для обсуждения хода расследования инцидента.