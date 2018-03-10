Трамп заявил, что глубоко опечален гибелью заложниц в доме для ветеранов

ТАСС, 10 марта. Президент США Дональд Трамп скорбит в связи с гибелью заложниц в доме для ветеранов в городе Йонтвил (штат Калифорния).

"Мы глубоко опечалены трагическим происшествием в Йонтвиле и скорбим о гибели трех невероятных женщин, которые заботились о наших ветеранах", - написал хозяин Белого дома в субботу в своем Twitter.

We are deeply saddened by the tragic situation in Yountville and mourn the loss of three incredible women who cared for our Veterans. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 March 2018

Ранее сообщалось, что недалеко от учреждения для ветеранов в Йонтвиле был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он произвел несколько выстрелов и захватил заложников, часть которых позднее отпустил. Приблизительно через восемь часов блюстители порядка смогли проникнуть в помещение, где забаррикадировался вооруженный мужчина с остававшимися в заложниках женщинами, все они были обнаружены мертвыми.

Управление шерифа округа Напа сообщило, что заложников захватил 36-летний Альберт Вонг из Сакраменто (штат Калифорния), который ранее был участником программы в доме для ветеранов войны в Йонтвиле. Оно также опубликовало личные данные погибших женщин. Это сотрудницы упомянутого учреждения 42, 48 и 29 лет.