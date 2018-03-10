Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп заявил, что глубоко опечален гибелью заложниц в доме для ветеранов

Происшествия
10 марта, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Отмечается, что сотрудницам учреждения было 42, 48 и 29 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 марта. Президент США Дональд Трамп скорбит в связи с гибелью заложниц в доме для ветеранов в городе Йонтвил (штат Калифорния).

"Мы глубоко опечалены трагическим происшествием в Йонтвиле и скорбим о гибели трех невероятных женщин, которые заботились о наших ветеранах", - написал хозяин Белого дома в субботу в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что недалеко от учреждения для ветеранов в Йонтвиле был замечен человек в бронежилете с винтовкой. Он произвел несколько выстрелов и захватил заложников, часть которых позднее отпустил. Приблизительно через восемь часов блюстители порядка смогли проникнуть в помещение, где забаррикадировался вооруженный мужчина с остававшимися в заложниках женщинами, все они были обнаружены мертвыми.

Управление шерифа округа Напа сообщило, что заложников захватил 36-летний Альберт Вонг из Сакраменто (штат Калифорния), который ранее был участником программы в доме для ветеранов войны в Йонтвиле. Оно также опубликовало личные данные погибших женщин. Это сотрудницы упомянутого учреждения 42, 48 и 29 лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Михаил Ефремов считает, что публика в Самаре не поняла идею автора спектакля
2
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
3
Самарский министр культуры назвал безобразным поведение Михаила Ефремова
4
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
5
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
6
Путин: США до переворота в Киеве просили РФ сделать все, чтобы Янукович не применил армию
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама