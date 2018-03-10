В Калифорнии неизвестный убил полицейского и забаррикадировался в квартире

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Неизвестный мужчина убил полицейского и ранил второго в субботу в американском городе Помона (штат Калифорния). Об этом сообщило местное управление полиции.

"С тяжелым сердцем должен доложить, что офицер полиции, получивший ранения, не выжил. Состояние второго офицера стабильное", - написал глава правоохранительных органов Помоны Майкл Оливьери.

Согласно поступившим данным, наряд полицейских устроил погоню за мужчиной, который на автофургоне спровоцировал аварию на дороге и попытался скрыться с места происшествия.

"Подозреваемый, за которым гнались полицейские, укрылся в одной из квартир жилого комплекса. Он забаррикадировался в спальне, офицеры полиции предприняли попытку установить с ним контакт. Подозреваемый начал стрелять сквозь дверь, попав в двух полицейских", - рассказал капитан Кристофер Бергнер из управления шерифа округа Лос-Анджелес. Его пресс-конференцию транслировала телекомпания CNN.

Убийца пока еще не сдался. На месте событий присутствуют усиленные наряды органов правопорядка, мобилизован отряд спецназа.