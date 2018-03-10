В Сочи в ДТП с участием автобуса погиб один человек

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали в столкновении иномарки и рейсового автобуса Сочи по дороге в Красную Поляну, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.

В свою очередь, в горздраве Сочи уточнили, что помощь оказана семи пострадавшим.

"Сообщение поступило в 20:35 (мск). По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus превысил безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с рейсовым автобусом", - сказал представитель полиции, добавив, что в результате ДТП погиб водитель иномарки, водитель и два пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Между тем, по данным горздрава Сочи, один человек госпитализирован, шестерым пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

"Сотрудники ДПС продолжают работать на месте ДТП, выясняют все обстоятельства случившегося", - отметили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.