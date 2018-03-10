Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Сочи в ДТП с участием автобуса погиб один человек

Происшествия
10 марта, 22:42 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 10, марта. /ТАСС

Еще семь человек получили травмы

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, трое пострадали в столкновении иномарки и рейсового автобуса Сочи по дороге в Красную Поляну, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.

В свою очередь, в горздраве Сочи уточнили, что помощь оказана семи пострадавшим.

"Сообщение поступило в 20:35 (мск). По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus превысил безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с рейсовым автобусом", - сказал представитель полиции, добавив, что в результате ДТП погиб водитель иномарки, водитель и два пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Между тем, по данным горздрава Сочи, один человек госпитализирован, шестерым пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

"Сотрудники ДПС продолжают работать на месте ДТП, выясняют все обстоятельства случившегося", - отметили в пресс-службе регионального управления ГУ МВД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Краснодарский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России
3
Тарасова: ученики Тутберидзе тянут за собой все мировое фигурное катание
4
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
5
Путин подписал закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
6
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
7
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама