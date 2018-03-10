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При пожаре в доме в Уфе погибли два человека

Происшествия
10 марта, 23:23 UTC+3 УФА УФА 10, марта. /ТАСС

Пожар произошел в жилом бревенчатом доме

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УФА, 10 марта. /ТАСС/. Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Уфе, еще два человека пострадали. Об этом сообщили ТАСС в управлении Следственного комитета по Башкирии.

По данным ведомства, пожар произошел в субботу вечером в жилом бревенчатом доме на улице Петрозаводской. После тушения пожара в доме были найдены тела двух человек, их личности устанавливаются.

"По данному факту проводится доследственная проверка. Осмотр места происшествия отложен на утро. После осмотра станет понятно, будет ли возбуждено уголовное дело", - пояснили в управлении.

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