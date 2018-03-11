В Калифорнии арестовали забаррикадировавшегося в квартире убийцу полицейского

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Мужчина, застреливший в субботу полицейского и ранивший его коллегу в голову в городе Помона (штат Калифорния), арестован и взят под стражу. Об этом сообщил начальник городского управления полиции Майкл Оливьери.

"К нам на помощь прибыли полицейские Лос-Анджелеса и группа отдела особо тяжких преступлений. Мы вместе в течение последних 15 часов пытались арестовать подозреваемого и добились успеха считанные минуты назад", - уточнил Оливьери на пресс-конференции. Ее трансляцию вела телекомпания CBS.

Органы правопорядка пока не установили личность мужчины, который, спровоцировав на автофургоне аварию на дороге, бежал с места происшествия и забаррикадировался в квартире жилого комплекса. Подозреваемый начал стрелять сквозь дверь, смертельно ранив одного полицейского, второй страж правопорядка, пытавшийся оттащить коллегу из-под огня, получил ранение.