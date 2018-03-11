Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Калифорнии арестовали забаррикадировавшегося в квартире убийцу полицейского

Происшествия
11 марта, 3:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, марта. /ТАСС

По данным полиции, операция длилась 15 часов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Мужчина, застреливший в субботу полицейского и ранивший его коллегу в голову в городе Помона (штат Калифорния), арестован и взят под стражу. Об этом сообщил начальник городского управления полиции Майкл Оливьери.

"К нам на помощь прибыли полицейские Лос-Анджелеса и группа отдела особо тяжких преступлений. Мы вместе в течение последних 15 часов пытались арестовать подозреваемого и добились успеха считанные минуты назад", - уточнил Оливьери на пресс-конференции. Ее трансляцию вела телекомпания CBS.

Органы правопорядка пока не установили личность мужчины, который, спровоцировав на автофургоне аварию на дороге, бежал с места происшествия и забаррикадировался в квартире жилого комплекса. Подозреваемый начал стрелять сквозь дверь, смертельно ранив одного полицейского, второй страж правопорядка, пытавшийся оттащить коллегу из-под огня, получил ранение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"
2
Российская фигуристка Трусова первой в истории исполнила два четверных прыжка на турнире
3
Times: Великобритания рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 в России
4
Почему Европа не заметит потери украинского транзита
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
ЦИК направил заявление в прокуратуру по инциденту с нецензурной бранью Жириновского
7
Лавров в Зимбабве в заочной полемике рассказал Тиллерсону о правилах поведения в гостях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама