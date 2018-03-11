В Дагестане уволили полицейского, подозреваемого в убийстве двух человек

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Полицейского из Дагестана, подозреваемого в убийстве двух человек, уволили из органов внутренних дел, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня приказом министра внутренних дел по Республике Дагестан сотрудник полиции, подозреваемый в убийстве двух человек 9 марта на окраине села Герга Каякентского района, уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сказал сотрудник пресс-службы.

Непосредственных руководителей подозреваемого полицейского привлекли к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что МВД по Дагестану проводит проверку по факту убийства двух человек в Каякентском районе. 9 марта, в 14:30 мск, на окраине села Герга сотрудник полиции, находившийся вне службы, в ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, выстрелил из ружья "Сайга" в двух граждан, которые от огнестрельных ранений скончались на месте.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах Дагестана, один из убитых - сотрудник Росгвардии, второй - гражданское лицо. Ранее сообщалось, что два бойца Росгвардии погибли в результате стрельбы после бытового конфликта. По предварительным данным источника в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа, у задержанного и погибших был конфликт на почве денег.