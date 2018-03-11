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Междугородний автобус скатился в кювет на трассе под Барнаулом

Происшествия
11 марта, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Междугородний автобус, следовавший из поселка Крестьянка в Барнаул, из-за сильного гололеда на трассе скатился с обочины в кювет, все 10 пассажиров успели эвакуироваться и не пострадали. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, отметив, что сообщения в СМИ о том, что автобус вылетел с дороги на ходу, не подтвердились.

"Инцидент произошел сегодня в 07:10 (03:10 мск). Автобус следовал из поселка Крестьянка Мамонтовского района в Барнаул. Где-то посредине пути автобус остановился на обочине и его из-за наледи и снега на дороге снесло в кювет. Это происходило очень медленно, и все 10 пассажиров успели выйти", - сказал собеседник агентства.

На место инцидента прибыл ехавший следом автобус, который забрал пассажиров. Скатившийся автобус вытащили из кювета при помощи специально вызванной техники.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю ранее предупреждало автомобилистов о сложной дорожной обстановке - на дорогах региона несколько дней наблюдается сильный гололед.

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