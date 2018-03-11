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В Перми при пожаре в промышленном здании обрушилась часть кровли

Происшествия
11 марта, 12:23 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, марта. /ТАСС

Общая площадь возгорания составила 400 кв. м

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ПЕРМЬ, 11 марта. /ТАСС/. Часть кровли промышленного здания обрушилась в результате крупного пожара в Перми. Пожару присвоили третий номер сложности, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю Оксана Бутина.

"В результате пожара, который произошел в воскресенье в промышленном здании в Перми, обрушилась часть кровли. Общая площадь пожара составила 400 кв. м", - уточнила Бутина.

Ранее сообщалось, что данное здание является складом завода "Пеноплэкс". Как пояснила собеседница агентства, эту информацию сейчас проверяют.

"На момент возникновения пожара внутри находился персонал - 14 человек, все эвакуировались, никто не пострадал. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения - 22 единицы техники и 56 человек личного состава. В данный момент пожар ликвидирован", - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС области.

Причины ЧП устанавливают специалисты.

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