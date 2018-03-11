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Один человек погиб, двое пострадали из-за отравления парами сероводорода под Самарой

Происшествия
11 марта, 12:37 дата обновления: 11 марта, 13:36 UTC+3 САМАРА САМАРА 11, марта. /ТАСС

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что рабочие компании "Самаранефтегаз" потеряли сознание при проведении работ по ликвидации порыва нефтепровода

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САМАРА, 11 марта. /ТАСС/. Один человек погиб, еще двоих госпитализировали в результате отравления парами сероводорода в Самарской области. Об этом в воскресенье сообщило следственное управление СК РФ по региону. Ранее ТАСС в следственном управлении сообщили об одном погибшем и пятерых пострадавших.

"Днем 10 марта при оказании услуг по ликвидации порыва нефтепровода в Красноярском районе Самарской области трое рабочих потеряли сознание. Один из них, мужчина 1991 года рождения, скончался, двое других сотрудников доставлены в больницу, один из них находится в реанимации. По предварительным данным, все отравились парами сероводорода", - говорится в сообщении СУ СК РФ.

По данному факту Красноярским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ началась доследственная проверка, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в СУ СК РФ по региону ТАСС сообщили, что в результате инцидента в поселке Мирный Красноярского района пострадали сотрудники одного из предприятий компании "Самаранефтегаз" (входит в НК "Роснефть").

Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе "Самаранефтегаз", при проведении работ на месторождении на территории Самарской области три работника подверглись воздействию паров нефтепродукта. Один из них скончался на месте. Двух пострадавших доставили в больницу, где получают необходимую медицинскую помощь.

На предприятии создали оперативную группу, которая занимается выяснением обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе "Самаранефтегаз".

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