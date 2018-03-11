Состояние здоровья Скрипаля и его дочери остается критическим, но стабильным

ЛОНДОН, 11 марта. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Состояние здоровья экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии остается критическим, но стабильным. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в полиции Лондона, контртеррористическое подразделение которой возглавляет расследование отравления в Солсбери.

"Никаких изменений в состоянии их здоровья не произошло. Оно остается критическим, но стабильным" - заявил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы Скотленд-Ярда.

66-летний экс-полковник ГРУ и его 33-летняя дочь 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке в парке возле торгового центра The Maltings в английском городе Солсбери. Оба с тех пор находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, его лишили всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил инцидент в Солсбери с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. В российском МИД на это отреагировали с удивлением, задавшись вопросом, как можно делать какие-то выводы при отсутствии результатов расследования. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что Москва готова помогать в расследовании любого вопроса, в том числе инцидента в Солсбери, при обращении по профессиональным каналам.