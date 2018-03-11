В Саратовской области предотвращен теракт

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. ФСБ России предотвратила теракт в Саратовской области, готовившие его участники террористической ячейки уничтожены. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки, - сообщили в ЦОС. - 11 марта при попытке задержания следовавшие на автомобиле преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам органов безопасности и в ходе завязавшегося боестолкновения получили ранения, несовместимые с жизнью".

Изъято самодельное взрывное устройство мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Кроме того, при осмотре места происшествия обнаружены использовавшиеся террористами пистолеты ТТ и Макарова, самодельная ручная граната.

Управлением ФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту. "Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия", - добавили в ЦОС.