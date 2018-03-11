СМИ: сотням жителей Солсбери рекомендовано продезинфицировать вещи из-за дела Скрипаля

ЛОНДОН, 11 марта. /ТАСС/. До полутысячи жителей английского города Солсбери, являющихся завсегдатаями пабов и ресторанов, получили от властей рекомендации постирать принадлежащую им одежду и вымыть или тщательно протереть вещи в качестве меры предосторожности после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта. Об этом сообщила в воскресенье британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на главного врача Англии Салли Дэвис.

По ее сведениям, поводом для предупреждения стало обнаружение в пабе The Mill и в ресторане Zizzi, расположенных в центре Солсбери, следов нервно-паралитического вещества, от воздействия которого пострадали 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. 4 марта они посетили оба этих заведения незадолго до того, как их обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке в парке возле торгового центра The Maltings. Оба продолжают находиться в больнице в критическом, но стабильном состоянии.

Согласно распространенным рекомендациям, одежду следует постирать самим или отнести в химчистку, мобильные телефоны и другие электронные устройства протереть дезинфицирующими влажными салфетками, драгоценности, украшения, очки - промыть теплой водой с моющим средством.

Версии следствия

Как пишет в воскресенье газета The Telegraph, следствие пока не смогло установить, где именно был отравлен Скрипаль.

Согласно одной из версий, вещество было применено в его доме в центре города или на кладбище, куда экс-полковник ГРУ ходил вместе с дочерью. Предполагается, что пострадавшие были там, чтобы положить цветы на могилу жены Скрипаля Людмилы (умерла в 2012 году) и сына Александра, внезапно скончавшегося в Санкт-Петербурге в июле прошлого года. Его тело было кремировано, а прах захоронен в Солсбери. Именно этим объясняется то, что, по данным британских газет, полиция взяла на анализ лежавшие на могиле пластиковые цветы и живые нарциссы, а также небольшую фигурку собаки.

Параллельно, по информации The Telegraph, следствие работает с гипотезой о том, что Юлия привезла отравляющее вещество из Москвы, сама не зная этого. Официально, впрочем, ни одна из этих версий не подтверждается. Как информировала 10 марта глава МВД Эмбер Радд, в рамках следствия были найдены более 240 улик, установлены более 200 свидетелей, собран огромный объем записей с камер наружного наблюдения.

О громком деле

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

Глава британского МИД Борис Джонсон, выступая во вторник в Палате общин, сравнил инцидент в Солсбери с делом экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году. В российском МИД на это отреагировали с удивлением, задавшись вопросом, как можно делать какие-то выводы при отсутствии результатов расследования. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу заявил, что Москва готова помогать в расследовании любого вопроса, в том числе инцидента в Солсбери, при обращении по профессиональным каналам.