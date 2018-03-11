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Партия "Яблоко" сообщила о задержании своего председателя Эмилии Слабуновой

Происшествия
11 марта, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Пресс-секретарь политической организации Игорь Яковлев сообщил, что полицейские приняли ее выступление на районном праздничном мероприятии в Останкинском районе Москвы за агитационные действия

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правоохранители задержали в воскресенье председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову, которая выступала на районном празднике "День матери" в Москве. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь партии Игорь Яковлев.

"Полиция задержала председателя партии "Яблоко" Эмилию Слабунову во время выступления на районном праздничном мероприятии в Останкинском районе Москвы. Председатель партии принимала участие в этом мероприятии по приглашению муниципальных депутатов района "Останкинский", - сказал Яковлев.

По его словам, полиция сочла выступление Слабуновой агитационным и задержала ее. "В настоящее время Эмилия Слабунова находится, по нашим данным, в ОВД "Останкинский", - рассказал Яковлев.

Комментариями московской полиции ТАСС пока не располагает.

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