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В МЧС подтвердили гибель пилота минивертолета в Новосибирской области

Происшествия
11 марта, 16:16 дата обновления: 11 марта, 16:45 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, марта. /ТАСС

По факту крушения летательного аппарата началась прокурорская проверка

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© ГУ МЧС по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 марта. /ТАСС/. Минивертолет потерпел крушение вблизи поселка Краснозерское Новосибирской области. Пилот погиб на месте, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

"Поступило сообщение о падении минивертолета типа "автожир" на окраине населенного пункта Краснозерское Новосибирской области. Как было установлено, пилот данного воздушного судна погиб на месте", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направили 33 человека, 11 единиц техники. Работает оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего, добавили в МЧС.

В свою очередь в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что ведомство начало проверку по факту крушения минивертолета. "По предварительной информации, 11 марта, в 14:10 мск, в Краснозерском районе Новосибирской области потерпел крушение изготовленный кустарным способом сверхлегкий летательный аппарат. Управлявший сверхлегким летательным аппаратом пилот [владелец] погиб. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщила пресс-служба.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК России ТАСС уточнили, что автожир принадлежал частному лицу. Сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

 

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