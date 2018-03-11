В Нижегородской области столкнулись поезд и легковой автомобиль

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 марта. /ТАСС/. Водитель погиб в результате столкновения легкового автомобиля с электропоездом в Нижегородской области. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

"На 23-м километре участка Заволжье - Нижний Новгород произошел наезд пригородного поезда № 6411 на легковой автомобиль KIA Rio. В результате ДТП смертельно травмирован водитель легкового автомобиля", - сообщает пресс-служба.

Уточняется, что причиной ДТП стало нарушение водителем правил дорожного движения. Машинист, увидев выезжающий на переезд автомобиль, применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

"На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло", - подчеркнули в пресс-службе.