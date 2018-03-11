В Краснодаре восстановят пострадавший от взрыва газа подъезд жилого дома

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Краснодара восстановят подъезд жилого дома, в котором накануне произошел взрыв газа. Об этом сообщил в воскресенье во время встречи с жильцами глава города Евгений Первышов.

"Ремонт будет вестись частями. То есть разбираем кровлю, специалисты смотрят на деформацию, которая будет происходить во время демонтажа и после этого дальше, постепенно так и идти", - отметил глава Краснодара.

Он подчеркнул, что необходимо "максимально сохранить и зафиксировать те оставшиеся элементы здания".

"Предугадать, сколько это времени у нас займет, мы пока не беремся. Это очень опасные работы", - подчеркнул Первышов.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в течение дня 11 марта на верхних этажах дома шел разбор конструкций и подготовка к аварийному демонтажу.

Ранее сообщалось, что в субботу в свои квартиры смогли вернуться жильцы трех из четырех подъездов дома. Живущим в четвертом подъезде, который частично разрушен, предложили переночевать в гостинице, вернуться в квартиры они пока не могут. Взрыв газовоздушной смеси произошел на пятом этаже жилого дома на улице Славянской, 75. По последним данным, пострадали семь человек, среди которых двое детей детей и 12 лет.