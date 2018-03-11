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В Краснодаре восстановят пострадавший от взрыва газа подъезд жилого дома

Происшествия
11 марта, 18:31 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 11, марта. /ТАСС

Мэр города отметил, что ремонт проведут частями

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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Краснодара восстановят подъезд жилого дома, в котором накануне произошел взрыв газа. Об этом сообщил в воскресенье во время встречи с жильцами глава города Евгений Первышов.

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"Ремонт будет вестись частями. То есть разбираем кровлю, специалисты смотрят на деформацию, которая будет происходить во время демонтажа и после этого дальше, постепенно так и идти", - отметил глава Краснодара.

Он подчеркнул, что необходимо "максимально сохранить и зафиксировать те оставшиеся элементы здания".

"Предугадать, сколько это времени у нас займет, мы пока не беремся. Это очень опасные работы", - подчеркнул Первышов.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в течение дня 11 марта на верхних этажах дома шел разбор конструкций и подготовка к аварийному демонтажу.

Ранее сообщалось, что в субботу в свои квартиры смогли вернуться жильцы трех из четырех подъездов дома. Живущим в четвертом подъезде, который частично разрушен, предложили переночевать в гостинице, вернуться в квартиры они пока не могут. Взрыв газовоздушной смеси произошел на пятом этаже жилого дома на улице Славянской, 75. По последним данным, пострадали семь человек, среди которых двое детей детей и 12 лет.

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Темы
Краснодарский край Взрыв бытового газа в жилом доме в Краснодаре
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