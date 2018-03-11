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СМИ: в Берлине неизвестные подожгли мечеть и турецкий культурный центр

Происшествия
11 марта, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

По мнению полиции, преступление было политически мотивированным

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© REUTERS/Axel Schmidt

ТАСС, 11 марта. Неизвестные подожгли в ночь на воскресенье здание мечети и турецкого культурного центра в районе Райниккендорф на севере Берлина. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

По ее данным, трое молодых людей подожгли здание около 02:00 по местному времени (04:00 мск), после чего сбежали. В тушении огня принимали участие 60 пожарных. Главное помещение мечети полностью выгорело, никто не пострадал. "Большинство помещений нашей мечети теперь непригодны для использования", - сообщается на странице религиозного учреждения в Facebook.

Полиция предполагает, что преступление было политически мотивированным. По данным Berliner Zeitung, организация "Турецко-исламского союза за религиозные связи", к которой относился пострадавший от поджога культурный центр, имеет сеть из около 900 отделений по всей Германии и связана с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

По сведениям издания Berliner Morgenpost, среди версий следователей атака на мечеть правых экстремистов или несогласных с политикой Турции представителей курдской диаспоры, не исключается и конфликт внутри турецкой общины.

Также в ночь на воскресенье около 01:45 (03:45 мск) неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание центра "Союза турецко-немецкой дружбы" в городе Мешеде в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе Германии. Об этом сообщила местная полиция. По информации газеты Bild, в пятницу в городе Лауффен-ам-Неккар в земле Баден - Вюртемберг на юго-западе страны неустановленные лица также подожгли мечеть турецкой диаспорой.

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