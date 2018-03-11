Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: турецкий частный самолет разбился на западе Ирана

Происшествия
11 марта, 18:39 дата обновления: 11 марта, 19:06 UTC+3

По данным Sky News Arabia, на борту находились от 11 до 20 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 11 марта. Турецкий частный самолет разбился в воскресенье на западе Ирана. Об этом сообщил иранский телеканал PressTV.

По информации иранского агентства Fars, самолет, направлявшийся из города Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул, пропал с радаров вскоре после попадания в воздушное пространство Ирана.

По данным Sky News Arabia, на борту находились от 11 до 20 человек.

Место падения на данный момент точно не определено, однако, по данным агентства, самолет разбился недалеко от города Шехре-Корд в провинции Чехармехаль и Бахтиария. На место происшествия направлены службы экстренного реагирования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Саратовской области предотвращен теракт
2
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
3
США, Россия, выборы: невмешательство — только на словах
4
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
В Литве, Латвии и Польше считают, что Nord Stream 2 угрожает энергонезависимости ЕС
7
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
Темы дня
Новости партнеров
Реклама