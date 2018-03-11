СМИ: турецкий частный самолет разбился на западе Ирана

ТАСС, 11 марта. Турецкий частный самолет разбился в воскресенье на западе Ирана. Об этом сообщил иранский телеканал PressTV.

По информации иранского агентства Fars, самолет, направлявшийся из города Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) в Стамбул, пропал с радаров вскоре после попадания в воздушное пространство Ирана.

По данным Sky News Arabia, на борту находились от 11 до 20 человек.

Место падения на данный момент точно не определено, однако, по данным агентства, самолет разбился недалеко от города Шехре-Корд в провинции Чехармехаль и Бахтиария. На место происшествия направлены службы экстренного реагирования.